LVMH: sanctionné pour une croissance décevante information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 14:05

(CercleFinance.com) - LVMH lâche près de 6% et fait ainsi figure de lanterne rouge du CAC40, au lendemain du point d'activité du numéro un mondial du luxe, d'où ressort un ralentissement de la croissance organique de ses ventes à +9% au troisième trimestre 2023.



S'il juge la déception 'limitée hors effet changes et déstockage Cognac', qui expliquent selon lui l'essentiel de l'écart par rapport aux attentes, Oddo BHF abaisse d'environ 2% ses estimations d'EBIT sur 2023-25 et ajuste son objectif de cours de 841 à 831 euros.



Néanmoins, le bureau d'études reste à 'surperformance' sur LVMH qui lui 'paraît toujours en mesure d'extérioriser sur le moyen terme une croissance de l'EBIT proche de +10% par an et probablement supérieure à la moyenne du secteur'.



Maintenant lui aussi une recommandation 'achat' sur le titre, UBS réduit son objectif de cours de 837 à 829,4 euros, voyant dans la publication la confirmation 'd'une normalisation rapide des tendances et d'une visibilité limitée à court terme dans le luxe'.