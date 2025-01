LVMH : retombe sur les 620E information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 12:06









(CercleFinance.com) - LVMH retombe sur les 620E, validant la cassure d'un petit support situé vers 627E.

La prochaine zone de soutien se situe vers 592E puis surtout 572E, l'ex-support moyen terme des 12 et 21 novembre 2024.





Valeurs associées LVMH 621,30 EUR Euronext Paris -2,23%