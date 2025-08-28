LVMH :résistance des 505E effacée, vise désormais les 540E
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 10:53
Le titre qui déborde déjà 525E devrait effectuer le retracement de la résistance des 540E de la mi-mai puis viser au-delà le comblement du 'gap' des 571,3E du 2 avril dernier.
Valeurs associées
|519,6000 EUR
|Euronext Paris
|+3,51%
