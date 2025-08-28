 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
LVMH :résistance des 505E effacée, vise désormais les 540E
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 10:53

(Zonebourse.com) - Principale locomotive du CAC40 pour la seconde séance consécutive, LVMH efface résolument la résistance estivale des 505E testée le 10 juillet dernier.
Le titre qui déborde déjà 525E devrait effectuer le retracement de la résistance des 540E de la mi-mai puis viser au-delà le comblement du 'gap' des 571,3E du 2 avril dernier.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance.

A lire aussi

