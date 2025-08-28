LVMH :résistance des 505E effacée, vise désormais les 540E information fournie par Cercle Finance • 28/08/2025 à 10:53









(Zonebourse.com) - Principale locomotive du CAC40 pour la seconde séance consécutive, LVMH efface résolument la résistance estivale des 505E testée le 10 juillet dernier.

Le titre qui déborde déjà 525E devrait effectuer le retracement de la résistance des 540E de la mi-mai puis viser au-delà le comblement du 'gap' des 571,3E du 2 avril dernier.





