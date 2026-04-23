LVMH répond aux questions écrites d’actionnaires avant assemblée générale

* LVMH a publié avant assemblée générale un jeu de questions-réponses axé sur transition environnementale, conditions sociales dans chaîne de valeur, usage de IA, vigilance fournisseurs. * Groupe a lancé fin 2025 programme « AI for All » avec volet « Onboard » de formation destiné à l’ensemble des 211 000 salariés, appuyé par un cadre de gouvernance et une Charte IA responsable. * Dispositif de vigilance fournisseurs renforcé avec 4 630 audits en 2025 couvrant 4 216 fournisseurs et sous-traitants, audits coordonnés au niveau Groupe via plateforme partagée. * Mesures opérationnelles ajoutées aux audits via visites de sites visant à vérifier conditions de travail, capacité, traçabilité, prévention sous-traitance illégale ; Christian Dior Couture indique avoir formé plus de 700 fournisseurs et sous-traitants en Italie en 2025. * Mécanisme de plainte étendu aux parties externes via plateforme LVMH Alert Line accessible en 15 langues, utilisable par fournisseurs et sous-traitants ; code de conduite prévoit actions de sensibilisation par les maisons. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton SE published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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