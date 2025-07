LVMH : refranchit les MM20 et MM50, visera les 505E information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 16:32









(CercleFinance.com) - Après une fausse sortie à la baisse sous 465E l 22 juillet, LVMH inverse la vapeur et refranchit les MM20 et MM50 (480E): le titre visera la résistance des 505E des 20 ai et 10 juillet.

LVMH s'ouvrirait ensuite la route des 535/540E, ex-zénith des 13 et 14 mai.





Valeurs associées LVMH 477,9000 EUR Euronext Paris +2,65%