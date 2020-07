Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH-Recul de 38% du CA au T2 en raison du coronavirus Reuters • 27/07/2020 à 18:07









PARIS/MILAN, 27 juillet (Reuters) - LVMH LVMH.PA a annoncé lundi un recul de 38% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, à 7,8 milliards d'euros, en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus. Le numéro un mondial du luxe a été contraint comme beaucoup de ses concurrents de fermer temporairement des magasins sur des marchés clés après l'apparition en Chine du nouveau coronavirus à la fin de l'année dernière et sa propagation en l'Europe puis aux États-Unis. En données organiques, c'est-à-dire à changes et périmètre constants, le recul atteint 37% dans sa division clé de la mode et de la maroquinerie, qui compte des marques comme Louis Vuitton ou Christian Dior. Les vins et spiritueux s'en tirent un peu mieux, avec un recul de 33% tandis que la division montres et joaillerie accuse une chute de 52% de ses ventes. "Tandis que des signes vigoureux de reprise de l'activité se font sentir depuis le mois de juin, nous restons très vigilants pour le reste de l'année", a déclaré dans un communiqué le PDG du groupe, Bernard Arnault. Le résultat opérationnel courant des opérations totalise 1,67 milliard d'euros au premier semestre, en recul de 68% par rapport à l'année précédente. (Silvia Aloisi et Sarah White version française Jean-Michel Bélot, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris +0.58%