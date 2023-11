Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : rare repli de -4%, vers 683E information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 15:33









(CercleFinance.com) - Alors que le CAC40 ne cède pas plus de -0,8%, LVMH enregistre un rare repli de -4%, vers 683E, en direction du 'gap' des 679,7E du 1er novembre.

On ne peut exclure un re-test du récent plancher des 660E du 10 au 27/10/2023.





Valeurs associées LVMH Euronext Paris -3.77%