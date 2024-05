Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH : pullback sous le support des 767E information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 17:34









(CercleFinance.com) - LVMH valide un pullback sous le support des 767E et s'enfonce dans la foulée sous les 750E (ex-résistance du 15/12/2023).

Le prochain objectif devient 720E (seuil pivot) et le suivant sera le comblement du 'gap' majeur des 689E du 25 janvier dernier.





Valeurs associées LVMH Euronext Paris -2.11%