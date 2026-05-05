 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LVMH préparerait un recentrage inédit de son portefeuille
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 06:30

Face au ralentissement du luxe, LVMH envisage de céder plusieurs marques jugées moins stratégiques, selon les informations du Financial Times. Le groupe contrôlé par Bernard Arnault veut concentrer ses moyens sur ses moteurs de profit, comme Louis Vuitton et Dior.

Selon le Financial Times, LVMH étudie l'une des restructurations les plus importantes de ses près de 40 ans d'histoire. Le groupe pourrait vendre plusieurs actifs, dont Marc Jacobs, sa participation dans Fenty Beauty, la marque de Rihanna, ainsi que le producteur américain Joseph Phelps Vineyards. Ces opérations, qui pourraient rapporter plusieurs milliards d'euros, prolongeraient une série de cessions déjà engagées ces 18 derniers mois, notamment Off-White, les activités chinoises de DFS et la participation de 49% détenue dans la marque Stella McCartney.

Les temps changent

Ce mouvement marque une inflexion pour Bernard Arnault, qui a bâti LVMH par acquisitions successives. Depuis 2000, le groupe a réalisé 206 rachats, parmi lesquels Tiffany, acquis pour 16 milliards de dollars en 2020, et Bulgari, acheté pour 3,7 milliards d'euros en 2011. Mais le contexte a changé : la demande ralentit depuis 2023, sous l'effet de la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs de luxe dits "aspirationnels" et des fortes hausses de prix pratiquées par les grandes maisons.

LVMH cherche désormais à préserver ses marges et à recentrer ses investissements sur ses marques les plus rentables. Moët Hennessy, division moins performante, sonderait le marché pour des actifs comme le rhum Eminente ou Joseph Phelps. Dans la beauté, Make Up For Ever, Fresh et la participation de 50% dans Fenty Beauty seraient également examinées. LVMH n'a pas souhaité commenter ces informations, tandis que l'analyste Luca Solca, de Bernstein, estime que le groupe passe clairement son portefeuille au crible pour identifier ce qui pèse sur ses performances.

Valeurs associées

LVMH
444,950 EUR Euronext Paris -1,43%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La troupe de "Le procès d'une vie" pose avec le Molière du Théâtre privé, aux Folies Bergères le 4 mai 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Nuit des Molières: le combat de Gisèle Halimi et Muriel Robin à l'honneur
    information fournie par AFP 05.05.2026 07:17 

    Une pièce sur le combat de Gisèle Halimi lors du procès de Bobigny en 1972 contre l'avortement, la comédie musicale "La Cage aux folles" et l'actrice Muriel Robin ont dominé la 37e Nuit des Molières lundi à Paris. "Le procès d'une vie", de Barbara Lamballais et ... Lire la suite

  • Une personne attend sur le quai du métro de Wall Street dans le quartier financier de Manhattan, à New York
    Wall Street termine en baisse, inquiétude sur le Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 05.05.2026 07:16 

    La Bourse de New York a fini en baisse lundi alors ‌qu'un navire sud-coréen a été victime d'une explosion dans le détroit d'Ormuz au premier jour de l'opération "Project Freedom" lancée par le président ​Donald Trump, qui vise à évacuer les navires commerciaux ... Lire la suite

  • SARTORIUS STEDIM BIOTECH : La tendance baissière peut reprendre
    SARTORIUS STEDIM BIOTECH : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 05.05.2026 07:15 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Des navires à l'ancre dans le détroit d'Ormuz, au large des côtes iraniennes. Photo transmise le 4 mai 2026 par l'agence iranienne ISNA ( ISNA / Amirhossein KHORGOOEI )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 05.05.2026 06:32 

    Voici les derniers développements mardi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, où un fragile cessez-le-feu était entré en vigueur le 8 avril: . Le pétrole en baisse après un grand bond Le pétrole repart à la baisse mardi matin en Asie, après un bond lundi. Vers ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank