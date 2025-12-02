LVMH: Pietro Beccari nommé PDG de LVMH Fashion Group

information fournie par Reuters • 02/12/2025 à 11:27

Le nouveau de président-directeur général de LVMH Fashion Group Pietro Beccari

LVMH a annoncé mardi la nomination de Pietro Beccari au poste de président-directeur général de LVMH Fashion Group, à compter du 1er janvier 2026.

Avec une période de transition, il succèdera à Sidney Toledano, précise un communiqué du groupe de luxe français.

Pietro Beccari cumulera ces nouvelles responsabilités avec celles qu’il exerce actuellement en qualité de PDG de Louis Vuitton, précise un communiqué du groupe de luxe.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)