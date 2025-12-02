 Aller au contenu principal
LVMH: Pietro Beccari nommé PDG de LVMH Fashion Group
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 11:27

Le nouveau de président-directeur général de LVMH Fashion Group Pietro Beccari

Le nouveau de président-directeur général de LVMH Fashion Group Pietro Beccari

LVMH a annoncé mardi la nomination de Pietro Beccari au poste de président-directeur général de LVMH Fashion Group, à compter du 1er janvier 2026.

Avec une période de transition, il succèdera à Sidney Toledano, précise un communiqué du groupe de luxe français.

Pietro Beccari cumulera ces nouvelles responsabilités avec celles qu’il exerce actuellement en qualité de PDG de Louis Vuitton, précise un communiqué du groupe de luxe.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 02.12.2025 12:14 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,30% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR

  • supermarche casino (Crédit: Groupe Casino / Wikimedia Commons)
    Casino, plus forte baisse du SRD à la mi-séance du mardi 2 décembre 2025
    information fournie par AOF 02.12.2025 12:12 

    (AOF) - Casino ( -6,56% à 0,233 euro ) Le titre du groupe de distribution poursuit son repli et chute de près de 78% depuis le début de l'année. La société publiera le 26 février ses résultats annuels. AOF - EN SAVOIR PLUS =/ Points-clés /= , 1 er groupe de proximité ... Lire la suite

  • Les drapeaux de l'OCDE, de l'UE et de l'Allemagne, le 12 juin 2025, à Berlin ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    L'OCDE plus optimiste pour la croissance des poids lourds économiques en 2025
    information fournie par AFP 02.12.2025 12:08 

    L'économie mondiale résiste en 2025 malgré le choc des droits de douane américains et les incertitudes politiques, l'OCDE se montrant mardi plus optimiste pour des poids lourds comme les Etats-Unis, la Chine et la zone euro, tout en pointant une "fragilité" accrue. ... Lire la suite

  • La ministre des Armées Catherine Vautrin le 1er décembre 2025, à Paris ( POOL / JULIEN DE ROSA )
    L'actualisation de la Loi de programmation militaire repoussée à début 2026
    information fournie par AFP 02.12.2025 11:58 

    Une actualisation de la loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030 sera présentée au Parlement "au premier trimestre 2026" et non plus d'ici la fin de l'automne comme prévu initialement, a annoncé mardi la ministre des Armées Catherine Vautrin. "Les textes ... Lire la suite

