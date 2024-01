LVMH: passage de témoins entre deux fidèles de Bernard Arnault, Mickael Burke et Sidney Toledano

( AFP / MARTIN BUREAU )

Le numéro un mondial du luxe LVMH a annoncé jeudi de nouveaux mouvements de direction autour de Bernard Arnault avec un jeu de chaises musicales entre deux fidèles collaborateurs du PDG, Mickael Burke et Sidney Toledano, selon un communiqué.

Mickaël Burke, 66 ans, conseiller de Bernard Arnault depuis 2023 après avoir été PDG de Louis Vuitton pendant 10 ans, devient PDG du LVMH Fashion Group, un pôle fédérant plusieurs marques de LVMH (Céline, Givenchy, Loewe, Kenzo...).

Il succède à Sidney Toledano, 72 ans, qui, après 20 ans passé à la tête de Dior, occupait le poste depuis 2018. Sidney Toledano est nommé conseiller de Bernard Arnault et quitte le comité exécutif de LVMH.

Ces changements seront effectifs à compter du 1er février, est-il précisé.

"En plus de 30 ans d’une collaboration étroite et féconde", Sidney Toledano "aura permis de révéler et de faire émerger nombre de talents créatifs qui sont aujourd’hui parmi les plus reconnus au monde", déclare Bernard Arnault cité dans le communiqué.

"Je continuerai de travailler aux côtés de Bernard Arnault et d’être engagé au sein de l’IFM (Institut français de la mode) ou au comité exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode", déclare Sidney Toledano, cité également dans le communiqué.

Bernard Arnault se dit aussi "heureux" de retrouver Michael Burke à la tête du LVMH Fashion Group après que celui-ci a "mené Louis Vuitton à des sommets". Lorque Michael Burke quitte en 2023 le poste de PDG de Louis Vuitton qu'il occupait de 2012, la marque a passé les 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel.

"Présent à mes côtés avant même la création de LVMH, il a été et demeure un acteur clé des succès du groupe notamment par la justesse et la finesse de son travail à la tête de Fendi, Bulgari et Louis Vuitton", souligne Bernard Arnault.

M. Burke entend "accroître encore" la "désirabilité" des marques "et battre de nouveaux records".

Début janvier, le groupe avait annoncé la nomination de Frédéric Arnault, fils de Bernard Arnault, à la tête d'une nouvelle division Montres du groupe. Fin novembre, son frère ainé, Antoine Arnault, avait annoncé quitter la direction générale de Berluti dont il garde la présidence.