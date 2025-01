LVMH: part minoritaire cédée à Stella McCartney information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 08:52









(CercleFinance.com) - LVMH annonce qu'après plus de cinq années de collaboration fructueuse, la styliste britannique Stella McCartney a décidé de racheter la participation minoritaire détenue par le géant du luxe dans la maison qu'elle a fondée.



'Ce nouveau chapitre reflète la volonté de Stella McCartney d'écrire une nouvelle page de son histoire en toute indépendance, après avoir travaillé en étroite collaboration avec le groupe pour renforcer les fondamentaux et la gouvernance de sa maison', explique-t-il.



Stella McCartney continuera par ailleurs à conseiller Bernard Arnault et les équipes dirigeantes de LVMH sur les questions environnementales en tant qu'Ambassadrice Mondiale pour le Développement durable.





