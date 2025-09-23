 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 881,01
+0,65%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LVMH : nouvel assaut contre les 525E
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 12:42

LVMH lance un nouvel assaut contre les 525E et devrait dans la foulée rallier la résistance des 536E avant d'affronter la MM200 qui gravite vers 555E.

Valeurs associées

LVMH
519,7000 EUR Euronext Paris +2,50%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank