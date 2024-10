Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH: nouveau directeur artistique pour la Maison Celine information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - LVMH fait part de la nomination de Michael Rider en tant que directeur artistique de la Maison Celine, 'responsable de la direction créative des collections féminines et masculines, incluant le prêt-à-porter, la maroquinerie, les accessoires ainsi que la couture'.



Michael Rider prendra ses fonctions au sein du groupe de luxe au début de l'année 2025. Il a passé 10 ans en tant que directeur du design après de Phoebe Philo chez Celine, puis a rejoint Polo Ralph Lauren en tant que directeur créatif.



Un peu plus tôt dans la journée, LVMH a annoncé le départ de Hedi Slimane, directeur de la création artistique et de l'image de la Maison Celine depuis janvier 2018, sans donner de précisions sur les raisons de ce départ.





