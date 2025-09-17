LVMH nomme Thomas Mulliez PDG de Veuve Clicquot Ponsardin, Laure Baume Présidente EMEA de Moët Hennessy

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE LVMH.PA :
* NOMINATIONS AU SEIN DE MOËT HENNESSY
* THOMAS MULLIEZ EST NOMMÉ PDG DE VEUVE CLICQUOT PONSARDIN, À COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2025
* THOMAS MULLIEZ SUCCÈDE À JEAN-MARC GALLOT QUI QUITTE LE GROUPE LVMH
* JEAN-MARC GALLOT CONTINUERA D’APPORTER SON EXPERTISE À LA FAMILLE ARNAULT, ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DU PARIS FOOTBALL CLUB
* LAURE BAUME EST NOMMÉE PRÉSIDENTE EMEA DE MOËT HENNESSY, À COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2025
