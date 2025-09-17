 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
LVMH nomme Thomas Mulliez PDG de Veuve Clicquot Ponsardin, Laure Baume Présidente EMEA de Moët Hennessy
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 15:17

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE LVMH.PA :

* NOMINATIONS AU SEIN DE MOËT HENNESSY

* THOMAS MULLIEZ EST NOMMÉ PDG DE VEUVE CLICQUOT PONSARDIN, À COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2025

* THOMAS MULLIEZ SUCCÈDE À JEAN-MARC GALLOT QUI QUITTE LE GROUPE LVMH

* JEAN-MARC GALLOT CONTINUERA D’APPORTER SON EXPERTISE À LA FAMILLE ARNAULT, ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DU PARIS FOOTBALL CLUB

* LAURE BAUME EST NOMMÉE PRÉSIDENTE EMEA DE MOËT HENNESSY, À COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2025

Pour plus de détails, cliquez sur LVMH.PA

(Rédaction de Gdansk)

