LVMH nomme le DG de Givenchy à un poste de directeur général adjoint de Dior

LVMH a annoncé mercredi la nomination du directeur général de Givenchy, Alessandro Valenti, au poste de directeur général adjoint en charge des activités commerciales de Christian Dior Couture, à compter du 12 janvier.

( AFP / STEFANO RELLANDINI )

Il reportera à Pierre-Emmanuel Angeloglou, directeur général de Christian Dior Couture, et siégera au comité de direction, précise un communiqué.

Amandine Ohayon, directrice générale de Stella McCartney, marque qui a quitté le groupe LVMH en 2025, succède à Alessandro Valenti au poste de DG de Givenchy à compter du 9 janvier.

Elle reportera à Pietro Beccari, PDG du LVMH Fashion Group (la division qui regroupe les marques Celine, Givenchy, Kenzo, Loewe, Marc Jacobs, Patou, Pucci et Rossimoda) et PDG de Louis Vuitton.

"Alessandro a fait preuve d'une détermination et d’une efficacité exceptionnelles dans la gestion de la phase de transition de Givenchy", souligne Sidney Toledano, conseiller spécial du PDG de LVMH Bernard Arnault et ancien PDG de LVMH Fashion Group, cité dans le communiqué.

Alessandro Valenti a rejoint le groupe LVMH en 2014 en tant que directeur général de Louis Vuitton France et Monaco après un parcours chez Bull, Carrefour, Versace, Armani et Ralph Lauren.

Il étend progressivement son périmètre à différentes zones géographiques chez Louis Vuitton jusqu’à prendre la présidence de la région Europe-Moyen Orient et Afrique. En 2024, il prend le poste de directeur général de Givenchy.

Amandine Ohayon a commencé son parcours professionnel chez LVMH en 1998 mais en 2000 elle rejoint L'Oréal. En 2018, elle devient directrice générale du spécialiste des robes de mariées Pronovias en Espagne, poste qu'elle a occupé jusqu'en 2023. Par la suite, elle est nommée directrice générale de Stella McCartney.