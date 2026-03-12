LVMH nomme Béatrice Goasglas directrice générale de TAG Heuer

LVMH LVMH.PA a annoncé jeudi la nomination de Béatrice Goasglas en tant que directrice générale de TAG Heuer, à compter du 1er mai.

"Béatrice a réalisé un magnifique parcours au sein de la Maison TAG Heuer et je suis ravi qu’elle prenne la tête de cette Maison horlogère iconique", déclare Stéphane Bianchi, directeur général adjoint du groupe LVMH, dans un communiqué.

(Rédigé par Mara Vilcu)