Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH nomme Andrea Guerra directeur général de LVMH Hospitality Excellence Reuters • 31/01/2020 à 15:48









31 janvier (Reuters) - LVMH LVMH.PA a annoncé vendredi dans un communiqué que: * ANDREA GUERRA EST NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LVMH HOSPITALITY EXCELLENCE * ANDREA GUERRA VA INTÉGRER LE COMITÉ EXÉCUTIF DE LVMH Pour plus de détails, cliquez sur LVMH.PA

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris -0.94%