LVMH nomme Amandine Ohayon DG de Givenchy à compter du 9 janvier

LVMH LVMH.PA a annoncé mercredi la nomination d'Amandine Ohayon en tant que directrice générale de Givenchy à compter du 9 janvier.

Elle succède à Alessandro Valenti qui est nommé directeur général adjoint en charge des activités commerciales de Christian Dior Couture.

(Rédigé par Etienne Breban)