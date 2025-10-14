 Aller au contenu principal
LVMH: nomination de Maria Grazia Chiuri au poste de Chief Creative Officer chez Fendi
information fournie par Zonebourse 14/10/2025 à 15:23

Fendi annonce la nomination de Maria Grazia Chiuri au poste de Chief Creative Officer.

Maria Grazia présentera sa première collection, Fendi Automne/Hiver 2026-2027, à Milan en février prochain.

' Le rôle d'un créateur ou d'une créatrice ne consiste plus simplement à créer de beaux vêtements, mais à façonner une culture et à refléter le monde dans lequel nous vivons. Son talent et sa vision contribueront à renforcer l'héritage de Fendi, à développer les talents futurs de la maison et à approfondir encore notre engagement envers l'artisanat italien. ' indique Ramon Ros, Président-Directeur Général de Fendi.

Valeurs associées

LVMH
598,7000 EUR Euronext Paris +0,13%
