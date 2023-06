Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH: Moët Hennessy ouvre un bar à cocktails à Paris information fournie par Cercle Finance • 23/06/2023 à 16:16









(CercleFinance.com) - Moët Hennessy a annoncé vendredi l'ouverture d'un nouveau bar à cocktails situé dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, dans le 6ème arrondissement de Paris.



Dans un communiqué, le pôle spiritueux de LVMH explique avoir l'intention de faire de 'Cravan', un établissement qui se déploie sur quatre niveaux d'un bâtiment du XVIIème siècle, un 'écrin' pour les maisons du groupe.



A partir de demain, les clients pourront y découvrir différentes ambiances inspirées par l'art, la mode, le cinéma ou encore la littérature autour de trois bars à cocktails ainsi qu'une librairie cosignée avec l'éditeur Rizzoli.



Les derniers étages abritent deux espaces accessibles sur invitation uniquement: un atelier privé et un mini kiosque parisien, perché sur le toit, qui proposera une programmation cinématographique exclusive.



Moët Hennessy souligne que le lieu est le fruit de sa rencontre avec Franck Audoux, un historien devenu restaurateur et expert du cocktail, qui prendra les fonctions de directeur artistique de Cravan.





