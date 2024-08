LVMH : Moët Hennessy et Beyoncé dévoilent un nouveau whisky

(AOF) - Moët Hennessy, la branche vins et spiritueux, filiale du groupe LVMH, s'est associé à la star Beyoncé Knowles-Carter, pour créer SirDavis, un nouveau whisky américain. La chanteuse américaine a "sollicité Moët Hennessy pour l'aider à créer un whisky aux saveurs singulières reflétant un whisky unique". Moët Hennessy, cherchant à développer sa présence sur le marché du whisky américain, a tout de suite pris part au projet. Ensemble, ils ont créé un produit qui a mis plusieurs années à voir le jour.

SirDavis est un hommage à Davis Hogue, l'arrière-grand-père de Beyoncé Knowles-Carter, fermier et contrebandier de whisky dans le sud des États-Unis. Quatre générations plus tard, cet héritage prend forme.

Pour orchestrer cette création, Moët Hennessy a fait appel à Dr. Bill Lumsden, un maître distillateur primé dans l'univers des spiritueux pour son travail sur les marques de whisky écossais Glenmorangie et Ardbeg.

