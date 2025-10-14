 Aller au contenu principal
LVMH : Maria Grazia Chiuri nommée directrice artistique de Fendi
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 14:52

LVMH LVMH.PA a annoncé mardi la nomination de Maria Grazia Chiuri au poste de directrice artistique de la maison de luxe italienne Fendi.

Elle remplace à ce poste Silvia Venturini Fendi, qui fait partie de la troisième génération de la famille fondatrice, dont le départ avait été annoncé fin septembre.

En mai dernier, Maria Grazia Chiuri a présenté son dernier défilé Dior à Rome, sa ville natale. Jonathan Anderson a pris la direction artistique de la maison française en juin.

Sa désignation est la dernière d'une série de nominations de stylistes de renom, avec l'arrivée de nouveaux directeurs artistiques chez Gucci, Balenciaga et Chanel, entre autres.

Chez Dior, Maria Grazia Chiuri incluait souvent des messages féministes à ses défilés.

Sa première collection pour Fendi sera présentée en février.

(Reportage Tassilo Hummel, version française Kate Entringer et Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

(Actualisé avec détails § 3-6)

