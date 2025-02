LVMH: mandat à un PSI pour des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son programme de rachat d'actions, LVMH indique avoir confié à un prestataire de services d'investissement un mandat portant sur l'acquisition de ses propres actions, pour un montant maximum d'un milliard d'euros.



Le numéro un mondial du luxe précise que ce mandat est valable pour une période débutant le 24 février et pouvant s'étendre jusqu'au 28 novembre prochain. Les actions ainsi rachetées sont destinées à être annulées.





Valeurs associées LVMH 701,50 EUR Euronext Paris 0,00%