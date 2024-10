Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH: les ventes sont stables à 60,8 MdsE sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 18:02









(CercleFinance.com) - LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton réalise sur les neuf premiers mois de 2024 des ventes de 60,8 milliards d'euros, stables à devises et périmètre comparables (-2% en publiée).



'L'Europe et les Etats-Unis sont en légère croissance à devises et périmètre comparables. Le Japon poursuit une progression à deux chiffres de ses ventes. Le reste de l'Asie reflète notamment la forte croissance des dépenses de la clientèle chinoise en Europe et au Japon' indique le groupe.



Au troisième trimestre, la légère décroissance des ventes à 19 076 ME est liée pour l'essentiel à une croissance moindre observée au Japon, essentiellement à cause de la hausse du yen.



L'activité Mode & Maroquinerie est quasi stable en organique (-1%) sur les neuf premiers mois de 2024 à 29 922 ME (-3% en publiée).



Avec une croissance organique de ses ventes de 5 % sur les neuf premiers mois de 2024, l'activité Parfums & Cosmétiques affiche des ventes de 6 148 ME (+2% en publiée).



L'activité Vins & Spiritueux enregistre une baisse à 4 193 ME (-8 % organique et -11% en publiée) de ses ventes sur les neuf premiers mois de 2024.



L'activité Montres & Joaillerie est en baisse organique de -3% sur les neuf premiers mois de 2024 à 7 536 ME (-5% en publiée).





Valeurs associées LVMH 625,40 EUR Euronext Paris -1,94%