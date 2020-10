Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH-Les ventes de Vuitton positives en Chine au T3 Reuters • 15/10/2020 à 19:21









15 octobre (Reuters) - * LVMH-LES VENTES EN CHINE DE VUITTON (BIEN VUITTON) SONT DEVENUES POSITIVES AU T3-DIR FINANCIER * LVMH-TRÈS BONS RÉSULTATS DES VENTES DE LA MODE ET DE LA MAROQUINERIE EN EUROPE AU T3-DIR FINANCIER * LVMH NE PENSE PAS AVOIR BESOIN DE S'ASSOCIER AVEC D'AUTRES ACTEURS COMME AMAZON OU FACEBOOK POUR DISTRIBUER SES PRODUITS-DIR FINANCIER Pour plus de détails, cliquez sur LVMH.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées LVMH Euronext Paris -2.23%