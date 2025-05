LVMH : le rebond s'enraye vers 537E information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 15:30









(CercleFinance.com) - Après une entame de semaine tonitruante sur LVMH (+7% lundi) le rebond s'enraye vers 537E et le titre retombe sous 524E.

Il pourrait s'en aller refermer le 'gap' laissé béant depuis le 9 mai, au-dessus de 498,25E, puis reprendre appui vers 496E (qui constitue le niveau médian de la période du 7 avril au soir du 9 mai).





Valeurs associées LVMH 523,2000 EUR Euronext Paris -2,55%