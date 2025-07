LVMH : le luxe prend sa revanche, 1 mois de baisse effacé information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 13:01









(CercleFinance.com) - Le secteur du luxe prend sa revanche, 1 mois de baisse effacé pour LVMH en une semaine : le titre remonte vers 485E et renoue avec ses niveaux du 28 mai dernier.

le prochain objectif se situe vers 505E, ex-résistance des 25 avril et 5 mai, le suivant se situerait vers 537E.







Valeurs associées LVMH 487,6500 EUR Euronext Paris +3,97%