LVMH : la division Montres entre au capital de La Joux-Perret

Conférence VivaTech consacrée à l'innovation et aux start-ups à Paris

LVMH a annoncé mercredi la prise d'une participation minoritaire par sa division Montres dans la manufacture suisse de mouvements La Joux-Perret.

La prise de participation s'accompagne d'un accord commercial stratégique qui donnera accès à de nouvelles capacités de production et d'innovation aux maisons horlogères du géant du luxe, dont la division Montres détient également TAG Heuer, Hublot et Zenith.

"Nous serons à l'avant-garde de la durabilité en termes de mouvements horlogers à haute précision grâce à une maîtrise inégalée de l'énergie solaire", a souligné le président de la division Montres de LVMH Jean-Christophe Babin dans un communiqué.

Basée à La Chaux-de-Fonds, La Joux-Perret est spécialisée dans la conception et la production de mouvements de qualité et emploie environ 140 personnes.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)