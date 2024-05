Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH: l'innovation à l'honneur pour le salon VivaTech information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 12:40









(CercleFinance.com) - Pour la huitième édition de VivaTech, du 22 au 25 mai, LVMH dévoile son “Dream Garden”, un pavillon axé sur l'innovation pour ses clients, startups et talents.



En utilisant l'intelligence artificielle et les données, LVMH cherche à réinventer le secteur du luxe. Partenaire fondateur de l'événement, LVMH réunit treize Maisons iconiques et des startups prometteuses, sélectionnées via son 'Innovation Award'.



Le pavillon 'Dream Garden' met en avant trois piliers stratégiques, à savoir l'expérience client de luxe, la désirabilité de la marque et l'exemplarité en favorisant une croissance durable et l'accessibilité de ses sites et produits.





