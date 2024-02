LVMH : L Catterton lance une OPA sur les actions Tod's

Selon les termes de l'accord, si la famille Della Valle gardera 54% de la société Tod's, elle en cédera 10,45% (plus de 3,45 millions d'actions) à L Catterton qui en détiendra désormais 36%. LVMH en posséderait 10%.

(AOF) - Société de capital investissement adossée au groupe de luxe LVMH, L Catterton lance une offre publique d'achat sur les actions Tod's avec la famille Della Valle, actionnaire majoritaire du groupe de mode italien. Il s'agit d'une OPA d'un montant de 43 euros par action (soit une prime de 17,59% par rapport au cours officiel des actions au 9 février) en vue d'acquérir plus de 11 millions d'actions ordinaires de Tod's. Cela représente 36% du capital social de Tod's pour un total de 512 millions d'euros. L'objectif de cette OPA est de retirer Tod's de la Bourse de Milan.

