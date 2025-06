LVMH : Jonathan Anderson nommé directeur artistique chez Dior

(AOF) - LVMH et Christian Dior Couture annoncent la nomination de Jonathan Anderson au poste de directeur artistique des collections femme, homme et haute couture de Dior. Jonathan Anderson présentera sa première collection, Dior Homme Été 2026, à Paris le 27 juin prochain. "Je suis ravie d'accueillir Jonathan Anderson. J'ai suivi son parcours avec beaucoup d'intérêt depuis son arrivée au sein du groupe LVMH il y a plus de dix ans. Je suis convaincue qu'il apportera à notre Maison une vision créative et moderne", a déclaré Delphine Arnault, présidente-directrice générale de Christian Dior Couture.