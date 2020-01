Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH-Il est trop tôt pour mesurer l'impact du coronavirus Reuters • 28/01/2020 à 18:59









28 janvier (Reuters) - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE LVMH.PA : * LVMH-LE CA ÉTAIT EN BAISSE D'ENVIRON 40% AU T4 A HONG KONG-DIR FINANCIER * LE PDT DE LVMH ESTIME QU'IL EST ENCORE TROP TOT POUR ESTIMER L'IMPACT DU CORONAVIRUS * SI L'EPIDÉMIE DU CORONAVIRUS DURE QUELQUES MOIS, L'IMPACT SERA LIMITÉ, S'IL S'AGIT DE PLUSIEURS ANNÉES C'EST UNE AUTRE AFFAIRE-PDT LVMH * LE GOUVERNEMENT CHINOIS A REAGI AVEC DETERMINATION FACE A L'EPIDEMIE - PDT Texte original sur Eikon .... Pour plus de détails, cliquez sur LVMH.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris +2.74%