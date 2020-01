Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH-Forte croissance de l'activité en 2019, malgré Hong Kong Reuters • 28/01/2020 à 17:54









PARIS, 28 janvier (Reuters) - LVMH LVMH.PA a annoncé mardi une progression de 15% de son chiffre d'affaires à 53,7 milliards d'euros l'an dernier (+10% en organique). Sur le seul quatrième trimestre, les ventes sont en hausse de 12% (+8% en organique). "L'Europe et les Etats-Unis connaissent une bonne progression sur l'année tout comme l'Asie malgré un contexte difficile à Hong Kong sur la seconde partie de 2019", souligne dans un communiqué le leader mondial du luxe. Le résultat net, part du groupe annuel s'élève à 7,2 milliards d'euros (+13%) avec une marge opérationnelle stable à 21,4%. (Sarah White, version française Jean-Michel Bélot, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris +2.74%