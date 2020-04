Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH: Fort recul du CA au premier trimestre, fermetures de magasins liées au coronavirus Reuters • 16/04/2020 à 18:09









LVMH: FORT RECUL DU CA AU PREMIER TRIMESTRE, FERMETURES DE MAGASINS LIÉES AU CORONAVIRUS PARIS (Reuters) - LVMH a annoncé jeudi un recul de 17% de son activité à données comparables, en raison de l'impact de l'épidémie de coronavirus qui a contraint le groupe à fermer la plupart de ses boutiques et de ses sites de production en Europe et dans le reste du monde, en raison des mesures de confinement. Le numéro un mondial du luxe, qui avait indiqué fin mars s'attendre à une contraction comprise entre 10 et 20% au cours de trois premiers mois de l'année, a réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires de 10,6 milliards d'euros, en baisse de 15% en données publiées. En données organiques, c'est-à-dire à changes et à périmètre constants, le recul atteint 17%. (Silvia Aoilsi et Sarah White, version française Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris +0.23%