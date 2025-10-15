LVMH flambe grâce à un troisième trimestre meilleur qu'anticipé

Une boutique Louis Vuitton. (Crédits: Adobe Stock)

(AOF) - LVMH (+11,39%, à 593,50 euros) affiche la plus forte hausse du CAC 40, entrainant dans son sillage les autres valeurs du luxe, Kering et Hermès . La performance du numéro un mondial au troisième trimestre a été jugée encourageante par les analystes. LVMH a enregistré une croissance organique de 1% des ventes entre juillet et septembre, à 18,28 milliards d'euros.

"Le troisième trimestre montre une amélioration pour toutes les activités et toutes les régions à l'exception de l'Europe où les ventes auprès de la clientèle touristique ont diminué, impactées par l'évolution des devises, qui ont pesé davantage sur ce trimestre qu'en début d'année," a commenté LVMH.

"LVMH a enregistré une croissance organique du chiffre d'affaires au troisième 2025 supérieure aux attentes, notamment pour la division Mode & Maroquinerie (-2 % contre -4 % attendu par le consensus), la direction confirmant une amélioration portée par le volume/la fréquentation (plutôt que par les prix/le mix), ce qui est encourageant", a commenté RBC. Cette division (Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Loro Piana) avait représenté près de 78% du résultat opérationnel courant du groupe en 2024. Le broker a maintenu son opinion Surperformance.

"La direction a souligné que les comparables au quatrième trimesre sont plus difficiles de 4 points de pourcentage, donc une approche prudente reste appropriée compte tenu du contexte macroéconomique difficile. Cela dit, l'amélioration observée depuis le début de l'année reste encourageante, " a pour sa part commenté AlphaValue. L'analyste reste à Accumuler.