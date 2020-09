Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH évoque un abandon du rachat de Tiffany, qui attaque en justice Reuters • 09/09/2020 à 13:21









(Actualisé avec réaction de Tiffany, précisions) PARIS, 9 septembre (Reuters) - LVMH LVMH.PA a évoqué mercredi un abandon du projet d'acquisition de Tiffany TIF.N , qui a riposté en attaquant le géant français du luxe devant la justice américaine pour l'obliger à boucler cette opération estimée à 16,2 milliards de dollars (13,8 milliards d'euros). Le groupe de Bernard Arnault cite une "succession d'événements" l'amenant à acter que, "en l'état, le groupe LVMH ne serait donc pas en mesure de réaliser l'opération d'acquisition" du joaillier américain. LVMH dit notamment avoir pris connaissance d'une lettre du ministère français des Affaires étrangères lui demandant de reporter l'opération au-delà du 6 janvier "en réaction à la menace de taxes sur les produits français formulée par les Etats-Unis", sans plus de détails. Il déclare aussi avoir été informé de la requête de Tiffany de repousser la finalisation du rachat du 24 novembre au 31 décembre. "Compte tenu de ces éléments, et connaissance prise des premières analyses juridiques menées par les conseils et les équipes de LVMH, le conseil d'administration a (...) acté, qu'en l'état, le groupe LVMH ne serait donc pas en mesure de réaliser l'opération d'acquisition de la société Tiffany", dit le groupe français. Tiffany, qui a saisi la justice du Delaware, assure pour sa part avoir respecté tous les termes de l'accord annoncé en novembre 2019 mais il reproche en revanche au groupe de Bernard Arnault de ne pas avoir honoré ses propres engagements, notamment pour solliciter dans les délais nécessaires les avis des autorités de la concurrence. Le joaillier accuse aussi LVMH de l'avoir informé avec retard, seulement mardi, de cette lettre du ministère français des Affaires étrangères datée du 31 août, dont il dit ne pas avoir obtenu de copie. "Nous pensons que LVMH cherchera à utiliser tous les moyens nécessaires pour tenter d'éviter de conclure la transaction selon les termes convenus", a dit Roger Farah, président de Tiffany, cité dans un communiqué. En Bourse, l'action LVMH, orientée à la hausse en début de séance, est passée dans le rouge après les déclarations du groupe et cédait près de 1% à 400,70 euros à la mi-journée à Paris. Quant au titre de Tiffany, il chutait de 11% dans la foulée de la publication du communiqué de LVMH. Il n'a pas été possible d'obtenir de réaction du ministère français des Affaires étrangères dans l'immédiat. Le ministère de l'Economie n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet (Nicolas Delame et Bertrand Boucey, avec Marc Angrand et Leigh Thomas)

