LVMH et Kering pèsent légèrement sur le CAC 40

(AOF) - Le CAC 40 perd 0,26%, pénalisé notamment par le repli de certaines valeurs du secteur du luxe. Si LVMH et Kering reculent respectivement de 1,88% et 0,98%, Hermès, en revanche, progresse de 0,40%. Le destin boursier du jour de ces trois valeurs a été déterminé par une note sectorielle d'UBS. L'analyste s'attend à ce que la croissance des ventes ralentisse dans le luxe, dans un contexte macroéconomique moins favorable.

"Nous prévoyons 6% de croissance en 2024, avec une contribution plus modérée des hausses de prix et un certain risque de baisse des marges. Au cours des dernières années, le secteur des produits de luxe a bénéficié d'une forte dynamique, avec une croissance de 10% du secteur depuis 2016 (contre une progression de 8% en moyenne historique), soutenu par un retour à la hausse des prix (+6% en moyenne pour 2020-2023 contre +1 % pour 2016-2019)", souligne UBS.

Le broker appelle à la prudence étant donné que "le secteur ne devrait enregistrer qu'une croissance des ventes de 1% au premier trimestre de 2024".

Dans le cadre de cette étude, UBS a dégradé sa recommandation sur LVMH d'Achat à Neutre avec un objectif de cours abaissé à 770 euros. La banque suisse explique que "dans un contexte sectoriel moins certain et après plusieurs années de surperformance, les gains de parts de marché du groupe pourraient entrer dans une phase de consolidation". Il souligne cependant que l'entreprise continue d'offrir l'un des profils de croissance les plus défensifs de l'industrie du luxe.

De plus, UBS reste à Neutre sur Kering avec un objectif de cours abaissé à 427 euros. "Au fil des ans, la capacité de Kering à détecter et exploiter avec succès les nouvelles tendances de l'industrie lui a permis de surpasser considérablement ses pairs par moment. Cependant, cela a également conduit à une performance plutôt volatile, la société entrant maintenant dans un contexte de ralentissement sectoriel, avec presque toutes ses marques en perte de vitesse", explique UBS pour justifier le maintien de sa recommandation.

Pour 2024, UBS s'attend à ce que le marché se concentre sur la performance de Gucci relativement au secteur à la suite des changements récents dans la gestion et la création.

Enfin, le broker a maintenu sa recommandation à l'Achat sur Hermès en rehaussant son objectif de cours à 2 216 euros. "Hermès continue d'être considérée comme l'entreprise la plus résiliente et la plus unique du secteur, la demande pour sa division de maroquinerie (près de 43% des ventes en 2022) dépassant l'offre.

"Ainsi, nous nous attendons à ce que 2024 soit une année où la société pourrait consolider davantage sa position en tant qu'une des actions les plus défensives du secteur dans un ralentissement à l'échelle de l'industrie", avance UBS dans sa note concernant Hermès.