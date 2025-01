LVMH: entouré avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 13:58









(CercleFinance.com) - LVMH bondit de 8% et prend la tête du CAC40, avec le soutien de Bank of America qui relève son conseil de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 700 à 735 euros, tout en intégrant le titre dans sa liste de meilleures idées 'Europe 1'.



Dans sa note, le broker souligne notamment que les tendances dans le luxe s'améliorent progressivement par rapport aux creux du troisième trimestre, que la croissance des coûts est contrôlée en 2025 et que les taux de change se sont retournés favorablement.



L'action LVMH profite aussi, à l'image de l'ensemble des valeurs du luxe, d'un engouement pour le secteur après un point d'activité très encourageant de son pair suisse Richemont, qui a fait part du chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé de son histoire.





Valeurs associées LVMH 682,40 EUR Euronext Paris +7,09%