LVMH enregistre une hausse organique de 1% de son CA au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 14/10/2025 à 18:22
Dans le détail, la division Distribution sélective affiche la plus forte progression organique (+7%), grâce à une performance soutenue de Sephora et à une amélioration de l'activité de DFS en Asie, notamment à Macao et Hong Kong.
Les Montres & Joaillerie (+2%) bénéficient du dynamisme de Tiffany & Co. et Bvlgari, ainsi que du succès des nouvelles créations horlogères dévoilées aux Geneva Watch Days.
Les Parfums & Cosmétiques progressent également de 2%, soutenus par les lancements chez Dior, Guerlain et Givenchy.
Les Vins & Spiritueux enregistrent une hausse organique de 1%, portée par une amélioration sur les champagnes et les rosés de Provence.
Seule la division Mode & Maroquinerie recule de 2% en organique, en raison d'une base de comparaison défavorable liée à la forte reprise du tourisme au Japon en 2024.
Louis Vuitton a néanmoins continué de démontrer sa vitalité créative avec notamment le lancement de 'La Beauté Louis Vuitton'.
Dans ses perspectives, LVMH déclare rester confiant malgré un environnement économique et géopolitique incertain, misant sur 'le dynamisme de ses marques et le talent de ses équipes' pour poursuivre sa progression sur le marché mondial du luxe. Aucune modification de la guidance n'a été annoncée.
Par ailleurs, au cours des neuf premiers mois de l'année, le groupe enregistre un CA de 58,1 MdEUR, en baisse organique de 2% par rapport à la même période un an plus tôt (et -4% en publié). 'LVMH fait preuve d'une bonne résistance et poursuit sa forte dynamique d'innovation malgré un contexte géopolitique et économique perturbé', souligne le communiqué.
Valeurs associées
|598,4000 EUR
|Euronext Paris
|+0,08%
A lire aussi
-
(AOF) - Au troisième trimestre, CIS a vu la croissance de son chiffre d’affaires accélérer avec une progression de 12,5%, à 121,6 millions d’euros, contre une hausse de 9,2%, à 118 millions d’euros, sur les trois mois précédents. Sur la période de juillet à septembre, ... Lire la suite
-
FDJ United , nouveau nom de la Française des Jeux, a prévenu mercredi s'attendre à un "léger recul" de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en raison d'augmentations de fiscalité, selon un communiqué. Pour l'ensemble de l'année 2025, le groupe prévoit ... Lire la suite
-
La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a appelé jeudi à la "mobilisation" contre le projet de budget pour 2026, indiquant que celle-ci commencerait "dès le 6 novembre prochain" avec une journée d'action des retraités. "Ce budget est très dangereux. Il faut ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont ouvert en petite baisse dans l'ensemble jeudi, observant résultats de sociétés, tensions commerciales et une croissance timide du PIB au Royaume-Uni en août. Dans les premiers échanges, le FTSE 100 de Londres reculait de 0,21% après ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer