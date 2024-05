Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH: élargissement du partenariat avec Alibaba information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - LVMH annonce élargir son partenariat avec Alibaba pour 'repousser les limites de l'expérience du luxe en Chine, en s'appuyant sur les technologies cloud d'Alibaba, à travers des innovations dans le retail, alimentées par l'IA et le site e-commerce Tmall'.



Ce renforcement doit aider LVMH à accélérer la croissance de ses activités omnicanales et à continuer de bénéficier des capacités transformatives des technologies du cloud et de l'IA du groupe chinois, ainsi que de son expertise dans le commerce en ligne.



Dans sa démarche, il a déjà commencé à intégrer les capacités d'IA générative d'Alibaba Cloud, ouvrant la voie à la création d'applications et de services inédits, soulignant ainsi l'engagement du géant français du luxe à 'rester leader de l'innovation'.





