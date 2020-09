Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH demande à la justice du Delaware de ne pas statuer en urgence sur la demande de Tiffany Reuters • 17/09/2020 à 15:37









LVMH DEMANDE À LA JUSTICE DU DELAWARE DE NE PAS STATUER EN URGENCE SUR LA DEMANDE DE TIFFANY PARIS (Reuters) - Le groupe LVMH a annoncé jeudi avoir déposé ses conclusions devant le tribunal du Delaware auquel il demande de rejeter la requête du joaillier américain Tiffany. Tiffany a porté plainte dans cet Etat de la côte Est américaine, où la société est enregistrée, afin de contraindre LVMH à finaliser l'opération de rachat estimée à 16,2 milliards de dollars (13,7 milliards d'euros) et réclame un verdict avant le 24 novembre, soit la date limite de finalisation de l'accord. Dans son communiqué, LVMH dit avoir demandé au tribunal de rejeter la demande de Tiffany "de statuer dans un délai si court qu'il serait incompatible avec une administration de la justice dans la sérénité". "En demandant à la justice de statuer en urgence - et en communiquant de manière aussi fébrile que précipitée -, les dirigeants de Tiffany n'ont pour objectif que d'éviter d'avoir à répondre, notamment devant leurs actionnaires, de leur mauvaise gestion et de voir leurs arguments contre LVMH tomber les uns après les autres", ajoute le géant français du luxe. (Nicolas Delame et Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées TIFFANY & CO NYSE -0.48%