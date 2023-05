Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH : décroche sous les 870E, comble le 'gap' des 846,8E information fournie par Cercle Finance • 23/05/2023 à 16:06









(CercleFinance.com) - LVMH décroche sous les 850E (cassure de la base du corridor 900/870E) et comble le 'gap' des 846,8E.

Un potentiel de repli vers 825E (ex-zénith du 6 février au mars) vient d'être libéré mais le mouvement pourrait se prolonger en direction de 775E, récent plancher du 15 mars.





Valeurs associées LVMH Euronext Paris -4.54%