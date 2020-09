Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH débattra en octobre du versement éventuel d'un acompte sur dividende Reuters • 07/09/2020 à 19:39









LVMH DÉBATTRA EN OCTOBRE DU VERSEMENT ÉVENTUEL D'UN ACOMPTE SUR DIVIDENDE PARIS (Reuters) - LVMH a annoncé lundi que son conseil d'administration débattrait en octobre du versement éventuel d'un acompte sur dividende. Dans une lettre aux actionnaires, Bernard Arnault, président-directeur général du géant français du luxe, écrit que "la décision de paiement d'un acompte sur le dividende sera débattue par le conseil d'administration en octobre et annoncée, le cas échéant, à ce moment-là". Il affiche par ailleurs sa conviction que "LVMH est en excellente position pour profiter de la reprise qui, nous l'espérons, se confirmera au second semestre, et pour renforcer en 2020 son avance sur le marché mondial du luxe". "Après un second trimestre très affecté par la crise, on peut espérer que la reprise se matérialise graduellement au second semestre", écrit-il aussi. (Bertrand Boucey et Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.