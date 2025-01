LVMH dans le rouge après ses résultats annuels

(AOF) - LVMH accuse la deuxième plus forte baisse de l'indice CAC 40, reculant de 4,86% à 714,10 euros. Le groupe de luxe entraîne dans son sillage Kering (-5,69% à 245,50 euros). Hermès cède de son côté 0,94% à 2637 euros. LVMH a publié hier soir ses résultats annuels 2024 d'où ressort bénéfice inférieur aux attentes sur l'ensemble de l'exercice, pénalisé notamment par la faiblesse de la demande chinoise.

Le groupe aux 75 maisons de luxe a déclaré un bénéfice net en recul de 17%, à 12,55 milliards d'euros, là où le consensus ciblait 13,52 milliards d'euros. Le résultat opérationnel ressort en repli de 14%, à 19,57 milliards d'euros (contre 20,34 milliards de consensus) alors que le chiffre d'affaires a baissé de 2% à 84,68 milliards d'euros (contre 84,10 milliards de consensus).

A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires s'affiche en légère hausse (+1%) contre une croissance de 13% un an plus tôt.

"La croissance se poursuit malgré un environnement économique et géopolitique difficile, et une base de comparaison élevée après les années de croissance exceptionnelle post-Covid", a commenté LVMH dans un communiqué.

Au quatrième trimestre, les ventes ont atteint 23,93 milliards d'euros, en hausse de 1% à taux de change et périmètre constants, après un recul de 3% au troisième trimestre en données comparables.

Ce redressement a été porté par l'Asie, les Etats-Unis et l'Europe, a indiqué LVMH.

"Avec toujours la plus grande vigilance de gestion et notre obsession pour la désirabilité de nos créations, nous abordons l'année 2025 avec confiance", a commenté Bernard Arnault, le président-directeur général du groupe.