Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH: croissance organique de 14 % sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 18:24









(CercleFinance.com) - LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton enregistre sur les neuf premiers mois de 2023 une croissance organique de 14 % à 62 205 millions d'euros de ses ventes par rapport à la même période de 2022. Compte tenu d'un effet de change négatif de 4 %, les ventes ressortent en progression de 10 %.



L'Europe, le Japon et le reste de l'Asie réalisent une croissance organique à deux chiffres. Au troisième trimestre, la croissance organique des ventes s'établit à 9 %.



L'activité Vins & Spiritueux enregistre une baisse (-7 % organique et -10% en publié) à 4 689 millions d'euros de ses ventes sur les neuf premiers mois de 2023 face à une base de comparaison élevée sur la même période de 2022.



L'activité Mode & Maroquinerie réalise une croissance organique de ses ventes de 16 % à 30 912 millions d'euros (+11% en publié) sur les neuf premiers mois de 2023.



Avec une croissance organique de ses ventes de 12 % à 6 021 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2023, l'activité Parfums & Cosmétiques. ' L'activité bénéficie d'une forte dynamique d'innovation et maintient sa stratégie de distribution très sélective ' indique le groupe.



Le groupe d'activités Montres & Joaillerie réalise une croissance organique de 9 % à 7 951 millions d'euros de ses ventes sur les neuf premiers mois de 2023.





Valeurs associées LVMH Euronext Paris +3.21%