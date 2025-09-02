LVMH confirme son regain de forme, HSBC passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 02/09/2025 à 13:58









(Zonebourse.com) - Le titre LVMH profite mardi d'une note positive de HSBC pour signer l'une des plus fortes hausses à Paris et en Europe, les analystes de la banque anglaise se montrant plus optimistes sur les perspectives du géant français du luxe.



A 13h45, l'action grimpe de 2,9%, signant la deuxième plus forte progression du CAC 40 et se hissant parmi les meilleures performance du STOXX 600.



Après une période difficile pour le secteur, HSBC estime qu'il est temps d'adopter une vision un peu plus positive sur le luxe, disant anticiper une légère reprise des ventes au second semestre 2025 avant un retour à une croissance solide et rentable en 2026.



'Bien que les consommateurs américains fassent face à des obstacles à court terme au quatrième trimestre, nous estimons que les consommateurs chinois devraient s'impliquer davantage, et que les deux contribueront à une meilleure croissance l'année prochaine', explique la firme.



'Et même si nous avons des doutes sur la capacité de Louis Vuitton à croître à un rythme égal ou supérieur à la fourchette 'moyenne à un chiffre' (mid-single digits) sur le long terme, nous croyons au rebond de Dior', ajoute HSBC, qui pense également que la maîtrise des coûts aidera le groupe à défendre ses marges, sans compter les bénéfices liés à une simplification de sa structure.



HSBC relève en conséquence sa recommandation de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 535 à 625 euros.



Le titre avait déjà progressé de quasiment 2% la semaine passée, dans un marché parisien pourtant baissier, à la faveur de commentaires encourageants de l'horloger suisse Swatch sur les tendances aux Etats-Unis en dépit du nouveau régime de droits de douane américain.





