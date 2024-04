LVMH : comment investir dans l’action en 2024 ?

louis-vuitton, vitrine, enseigne, entreprise, lvmh 2 (crédit photo : Unsplash / Mal Querrer )

Café de la Bourse se penche sur LVMH , le titan du luxe mondial qui, depuis sa fondation en 1987, a su s'imposer comme un modèle de créativité et d'excellence. Découvrez notre analyse de la mission de l'entreprise LVMH, ses activités, sa performance financière, et les perspectives d'investissement dans l'action LVMH en Bourse en 2024. Comment trader et investir en Bourse dans les actions LVMH en 2024 ?

Qui est LVMH ? Mission et ambition du géant du luxe français ?

La mission de LVMH est claire : promouvoir un art de vivre raffiné à travers le monde, en s'appuyant sur la créativité et l'innovation. La vision de LVMH, guidée par Bernard Arnault, repose sur la qualité exceptionnelle de ses produits et un savoir-faire artisanal unique, célébrant ainsi l'excellence dans tous les secteurs du luxe. Les valeurs fondamentales du groupe, articulées autour de la créativité, de l'innovation, de l'excellence, mais aussi du développement durable et de la responsabilité sociale, sont partagées par toutes les Maisons qui le composent.

Ces valeurs soutiennent la performance du groupe et son succès à long terme, en maintenant et en élevant continuellement le niveau de qualité de ses produits et services. L'engagement de LVMH envers la culture, le patrimoine et l'environnement traduit sa volonté de contribuer positivement à la société, en promouvant un luxe responsable et conscient.

Quelle est la stratégie de LVMH pour dominer le marché du luxe en 2024 ?

LVMH déploie une stratégie axée sur la diversification de ses marques et la conquête de nouveaux marchés, tout en restant fidèle à son héritage et à son engagement envers l'excellence. En cultivant une vision à long terme, le groupe investit dans l'innovation et dans le développement durable de ses Maisons, assurant ainsi leur croissance et leur capacité à s'adapter aux évolutions du marché du luxe.

La synergie entre ses différentes marques permet à LVMH de bénéficier d'une position unique sur le marché, offrant une variété de produits haut de gamme qui répondent aux désirs d'une clientèle internationale exigeante. De plus, LVMH met un point d'honneur à renforcer son leadership en intégrant les technologies numériques pour enrichir l'expérience client et optimiser sa chaîne de valeur, depuis la conception jusqu'à la distribution. Cette approche stratégique est complétée par une politique d'acquisitions ciblées, visant à intégrer de nouvelles Maisons au portefeuille du groupe LVMH, tout en préservant leur identité et leur autonomie, pour stimuler la croissance organique et accéder à de nouveaux segments de marché.

Quelles sont les forces et faiblesses de LVMH ?

Quelles sont les activités de LVMH en 2024 ?

LVMH, leader incontesté du luxe, se distingue par une diversification remarquable de ses activités, réparties en cinq secteurs principaux, qui reflètent sa capacité à innover et à s'adapter aux tendances du marché, tout en maintenant un niveau de qualité et d'excellence inégalé.

Mode & Maroquinerie

La mode et la maroquinerie représentent le cœur battant de LVMH, avec des maisons emblématiques telles que Louis Vuitton, Dior, et Fendi. Ce segment est crucial non seulement pour son apport significatif au chiffre d'affaires du groupe LVMH, mais aussi pour son rôle dans la définition des tendances du luxe mondial. Il représente 42,169 milliards d'euros du chiffre d'affaires LVMH en 2023.

Parfums & Cosmétiques

Le secteur des parfums et cosmétiques illustre parfaitement l'engagement de LVMH envers la créativité et l'innovation, avec des marques de prestige comme Guerlain, Christian Dior Parfums, et Givenchy Parfums. Ce segment bénéficie d'une croissance soutenue, portée par le lancement de nouveaux produits et par une stratégie marketing efficace qui renforce la présence de LVMH sur le marché global de le beauté dans le secteur du luxe​​. Ce secteur représente 8,27 milliards d'euros du chiffre d'affaires (CA) en 2023.

Montres & Joaillerie

Le secteur des montres et de la joaillerie, comprenant des noms prestigieux tels que Bvlgari, TAG Heuer, et Hublot, continue de briller au sein du portefeuille LVMH. Ce segment profite d'une excellente année, marquée par la croissance de marques iconiques et l'introduction de nouvelles collections qui rencontrent un succès mondial. La maîtrise artisanale exceptionnelle et l'innovation constante sont les clés de leur réussite dans un marché hautement compétitif​​. Ce secteur représente 10,90 milliards d'euros du CA en 2023 de LVMH.

Vins & Spiritueux

Les vins et spiritueux constituent une part essentielle de l'identité de LVMH, avec des marques légendaires comme Moët & Chandon, Veuve Clicquot, et Hennessy. Ce segment témoigne de l'engagement du groupe dans l'excellence et l'innovation, tout en mettant l'accent sur une gestion responsable et durable de ses vignobles et distilleries. La croissance dans ce secteur est alimentée par une stratégie de montée en gamme et par une présence équilibrée sur les marchés mondiaux​​. Ce secteur pèse pour 6,60 milliards d'euros du CA LVMH en 2023

Distribution sélective

La distribution sélective, avec des entités comme Sephora et DFS, montre l'aptitude de LVMH à créer des expériences de vente au détail uniques qui renforcent le lien entre les consommateurs et les marques du groupe. Ce segment joue un rôle crucial dans la stratégie omnicanale de LVMH, en offrant une plateforme pour ses produits tout en innovant dans le service client et l'expérience d'achat​ (LVMH)​. Ce secteur représente 17,88 milliards d'euros du CA 2023 de LVMH.

Analyse fondamentale de l'action LVMH en 2024

Derniers résultats financiers de LVMH

LVMH, leader mondial des produits de luxe, a annoncé ses résultats financiers pour l'année 2023, illustrant une belle performance qui reflète la solidité et la résilience de son modèle d'affaires dans un contexte économique fluctuant. Bernard Arnault, Président-Directeur Général de LVMH, a souligné la capacité du groupe à innover et à se développer dans ses différents secteurs, malgré les défis mondiaux, grâce à une stratégie orientée vers l'exclusivité, l'innovation et l'expansion géographique.

Chiffre d'Affaires LVMH en nette progression

En 2023, le chiffre d'affaires de LVMH a grimpé à 64,2 milliards d'euros, marquant une croissance de 15 % par rapport à l'année précédente. Cette augmentation est d'autant plus remarquable qu'elle s'est réalisée dans un contexte de taux de change volatils, avec une progression à taux constants de 19 %. Les performances ont été particulièrement fortes dans les segments de la mode et de la maroquinerie, qui continuent de dominer avec un chiffre d'affaires de 30,5 milliards d'euros, en hausse de 21 % par rapport à 2022. Ce succès est attribué à l'attrait continu pour les marques emblématiques du groupe et à leur capacité à renouveler constamment leurs offres.

Marge opérationnelle à des niveaux historiques pour LVMH

La marge opérationnelle de LVMH a atteint un niveau inédit à 24 %, reflétant une augmentation de 3 points par rapport à l'année précédente. Cette performance est le résultat d'une gestion rigoureuse des coûts et d'une stratégie de prix ajustée qui a permis d'améliorer la rentabilité dans tous les secteurs d'activité. La marge opérationnelle ajustée, prenant en compte les effets non récurrents, serait de 22,5 % pour 2023, témoignant de l'excellence opérationnelle du groupe.

Résultat net LVMH en nette hausse

Le résultat net de LVMH s'est élevé à 12 milliards d'euros en 2023, comparé à 10 milliards d'euros l'année précédente, marquant une augmentation significative qui reflète la forte croissance du groupe. Cette progression est le fruit d'une stratégie efficace centrée sur la croissance des marques phares, l'expansion internationale et une gestion prudente des risques financiers.

Free cash-flow robuste pour LVMH

Le free cash-flow de LVMH a atteint un niveau record de 9 milliards d'euros, démontrant la capacité du groupe à générer des flux de trésorerie importants et stables, permettant ainsi d'investir dans de nouvelles opportunités de croissance tout en retournant de la valeur aux actionnaires.

Quelles perspectives pour LVMH en 2024 ?

Fort de ces résultats, LVMH se montre optimiste pour l'année à venir, avec une stratégie focalisée sur l'innovation continue et le développement de ses marques à travers le monde. Bernard Arnault a exprimé sa confiance dans la capacité du groupe à maintenir sa trajectoire de croissance, grâce à une attention constante portée à l'excellence, à la créativité et à la durabilité. Pour 2024, LVMH vise à consolider sa position de leader dans l'industrie du luxe avec des objectifs ambitieux en termes de croissance du chiffre d'affaires et de marge opérationnelle, tout en continuant à générer un free cash-flow élevé.

Analyse technique de l'action LVMH en 2024

Analyse graphique du cours de l'action LVMH en Bourse

Analyse technique de l'action LVMH

Sur les 12 derniers mois, l'action LVMH est en baisse de 1,23 %. Le titre LVMH a oscillé durant la période entre le support des 647 euros (en violet sur le graphique) et la résistance des 888 euros (en jaune sur le graphique). L'action LVMH a évolué dans un couloir baissier au troisième trimestre 2023 (en gris sur le graphique) et a pu repartir à la hausse en début d'année 2024 à la suite d'une belle publication de résultats et des niveaux de marge historiques.

La tendance à moyen terme est positive pour l'action LVMH avec une moyenne mobile à 50 jours (en noir sur le graphique) au-dessus de sa moyenne mobile à 100 jours (en rouge sur le graphique). La tendance à court terme pour l'action LVMH est positive également avec une moyenne mobile à 20 jours (en vert sur le graphique) au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. La MACD est positive et sous sa ligne de signal et le RSI stochastique est en zone neutre.

Faut-il investir dans LVMH en 2024 ? Notre avis sur l'action LVMH

LVMH, avec sa position de leader dans l'industrie du luxe, représente une opportunité d'investissement attractive pour les investisseurs qui cherchent à participer à la croissance d'un secteur résilient et en expansion. La diversification des marques LVMH, couvrant un large éventail de produits de luxe, offre une stabilité financière et un potentiel de croissance soutenu, même dans des contextes économiques volatils.

L'engagement du groupe LVMH envers l'innovation, le développement durable et l'expérience client numérisée augmente sa compétitivité et son attractivité sur le marché international. De plus, la stratégie d'acquisition sélective de LVMH et son approche du développement organique des marques existantes assurent une expansion continue et l'accès à de nouveaux segments de marché. Ces facteurs, combinés à une gestion financière prudente et à une capacité avérée à générer un free cash-flow élevé, font de LVMH un choix d'investissement prometteur pour les investisseurs qui visent des rendements à long terme dans le secteur du luxe.

