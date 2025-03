LVMH : chute de -3%, vers 268E, plancher des 572E enfoncé information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 18:16









(CercleFinance.com) - LVMH chute de -3%, vers 268E : cet écart n'est pas spectaculaire mais s'avère décisif puisque le plancher des 572E des 12 et 21/11/2024 est enfoncé.

Une nouvelle vague de liquidation s'amorce avec les 542/544E en ligne de mire (triple-plancher testé du 7 mars au 9 mai puis 20 juin 2024).





Valeurs associées LVMH 571,7000 EUR Euronext Paris -2,62%