LVMH: chiffre d'affaires de 20 311 ME au 1er trimestre 2025 information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 18:07









(CercleFinance.com) - LVMH a enregistré un chiffre d'affaires de 20 311 millions d'euros au premier trimestre 2025 (contre 20 694 ME au premier trimestre 2024 en baisse de -3% en organique et de -2% en publié).



L'Europe a de nouveau enregistré une croissance à périmètre et taux de change constants. Les États-Unis ont affiché un léger recul. Malgré une bonne performance des secteurs Mode et Maroquinerie et Montres et Joaillerie, le Japon est en baisse par rapport au premier trimestre 2024. Le reste de l'Asie a connu des tendances comparables à celles de 2024, indique le groupe dans son communiqué.



Le groupe d'activités Mode & Maroquinerie est en baisse de -5% en organique au premier trimestre 2025 à 10 108 ME. Cette activité a affiché une bonne résilience par rapport au premier trimestre 2024, porté par une forte croissance des achats au Japon.



L'activité Vins et Spiritueux affiche une baisse de son chiffre d'affaires à 1 305 ME (-9 % en organique) au premier trimestre 2025.



L'activité Parfums & Cosmétiques est stable au premier trimestre 2025 à 2 178 ME. Le groupe d'activités Montres et Joaillerie est également resté stable au premier trimestre 2025 à 2 482 ME.





